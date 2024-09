Odav diabeediravim võib osutuda nooruse allikaks

Metformiin on hädavajalik ja odav ravim, mida on pikka aega ohutult kasutatud 2. tüüpi diabeedi raviks, aidates alandada veresuhkru taset. Seda on ka mõnikord kasutatud kehakaalu langetamiseks ning polütsüstiliste munasarjade sündroomi sümptomite leevendamiseks. Uuringud on andnud vihje, et metformiinist võib olla laiem kasu, näiteks ajufunktsiooni parandamisel ja kognitiivse languse aeglustamisel vanematel inimestel. Ehkki see ei pruugi eluiga otseselt pikendada, võib see aidata pikendada aega, mil tervis on hea.