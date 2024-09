Kas tead, kuidas ravimeid õigesti lennureisile kaasa võtta?

Originaalpakend kaitseb ravimeid ka niiskuse, valguse ja muude kahjulike mõjude eest, mis kõik võivad mõjutada ravimite toimet ja muuta need kõlbmatuks. Kui ravim muutub kõlbmatuks, siis ei ole sellest enam kasu ning halvemal juhul võib see muutuda isegi kahjulikuks.

Lisaks sellele, et ravimeid tuleb hoida originaalpakendis, soovitab Ravimiamet pakkida ravimid alati käsipagasisse, mis on kogu reisi vältel enda lähedal. Kaasakantava pagasi puhul on lihtsam järgida ravimite säilitamistingimusi (näiteks sõiduki pagasiruumis kõigub temperatuur oluliselt rohkem kui reisijate salongis) ning kui reisides peaks äraantav pagas hilinema või kaduma, siis on vajalikud ravimid igal ajal käepärast.