Levinud aine võib puberteedi varem esile kutsuda

Üks sellistest keemilistest ärgitajatest on sünteetilise muskuse lõhn, mida varem kasutati meesteparfüümides ja mis Euroopa Liidus keelati. See võib siiski esineda teistest maailma piirkondadest pärit toodetes, sealhulgas Ameerika Ühendriikide omades, vahendab Science Alert .

Viimase sajandi jooksul on menstruatsiooni ja rindade arengu algus nihkunud varasemaks. Kuigi siin mängivad rolli rassilised ja sotsiaal-majanduslikud tegurid, on muutused liiga globaalsed ja kiired, et neid saaks ainult geneetiliste põhjustega seletada, mistõttu otsivad teadlased keskkonnategureid, mis võivad varajasi muutusi põhjustada.