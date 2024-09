Soolekasvajaid aitab vältida üllatav vahend

Antigeenid on antikehade teket esile kutsuvad ained. Teadustöö näitas, kuidas need valgud aktiveerivad soolestiku immuunsüsteemi, mis omakorda peatab kasvajate tekke. Uuring avaldati teadusajakirjas Frontiers in Immunology.

Toiduantigeene seostatakse tihti allergiliste reaktsioonidega, nagu maapähklite, mereandide, leiva, munade ja piima talumatusega. Kuigi need antigeenid ei pruugi alati allergiaid tekitada, tajub immuunsüsteem neid siiski võõrkehadena.

Uuringut juhtinud Hiroshi Ohno ja tema meeskond on varem näidanud, et toiduantigeenid aktiveerivad immuunrakke peensooles, kuid mitte jämesooles. Samuti on teada, et soolestikus elavad bakterid aktiveerivad teatud immuunrakke, mis suudavad kasvajate teket alla suruda.

Selles uuringus uurisid teadlased, kas toiduantigeenid võivad pärssida kasvajate arengut peensooles. Nad kasutasid spetsiaalseid hiiri, kellel on mutatsioon kasvaja supressioonigeenis, mis sarnaneb inimeste seisundiga nimega perekondlik adenomatoosne polüpoos. Nendel hiirtel arenevad kasvajad nii peen- kui jämesooles.

Esimeses katses anti hiirtele tavalist toitu või antigeenivaba toitu. Hiirtel, kes said tavalist toitu, oli peensooles vähem kasvajaid, kuid jämesooles oli neid sama palju kui antigeenivaba toidu puhul. Seejärel lisasid teadlased antigeenivabale dieedile albumiini (mis on lihas leiduv antigeen) ja tulemused näitasid, et kasvajaid pärssis tõesti antigeen, mitte toidu toiteväärtus.

Lisaks leidsid teadlased, et antigeenivabal toidul olevatel hiirtel oli peensooles palju vähem T-rakke, mis on olulised immuunrakud. See avastus võib mõjutada kliinilisi dieete, mida kasutatakse raskete seedetraktihaiguste raviks.

Ohno sõnul peaks olema väga ettevaatlik, kasutades dieete, mis ei sisalda valke, kuid sisaldavad aminohappeid, eriti patsientidel, kellel on kõrgenenud risk peensoolekasvajate tekkeks.