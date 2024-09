Soome uuring: parimal skisofreeniaravimil on ohtlikud kõrvalmõjud

Köha. Pilt on illustratiivne.

Ligikaudu kolmandik skisofreeniaga patsientidest ei reageeri tavapärastele ravimitele, jättes neile ainsaks tõhusaks ravivõimaluseks klosapiini. Klosapiini kõige tõsisem kõrvaltoime – valgete vereliblede arvu langus – on olnud rangete jälgimisprotseduuridega tõhusalt kontrolli all. Soome teadlaste hiljutine uuring näitab aga, et klosapiini tarvitamisel võib tekkida ka teisi tõsiseid kõrvaltoimeid, vahendab Helsingi ülikool.