Iirimaa tedlased leidsid uuringus toiduaineid, mis võivad vähendada dementsuse riski

Dementsus mõjutab kogu maailmas enam kui 55 miljoni inimese elu ja hinnanguliselt kahekordistub see arv iga 20 aasta järel, ulatudes 2050. aastal 139 miljonini. Uuringud on näidanud, et mitmesugused tegurid, sealhulgas vanus, elustiilivalikud ja keskkonnatingimused, mõjutavad haigestumise riski.