Uue teadustöö kohaselt on autismi seni valesti mõistetud

Alates autismi kirjeldamisest 1940. aastatel on eeldatud, et selle seisundi üheks peamiseks tunnuseks on tuim emotsionaalne reaktsioon või suutmatus emotsioone kirjeldada. Selline kuvand on sageli levinud ka filmides ja televisioonis. Rutgersi ülikooli tervishoiukooli dotsendi Aaron Dallmani uurimus on aga need eeldused vaidlustanud.