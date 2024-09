ESIMENE MAAILMAS Eesti sünnieelne sõeluuring näitab riski kurtusele ja kuulmislangusele

Celvia meditsiinilabori juhataja ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Kaarel Krjutškovi sõnul pärineb DNA mutatsioon emalt lastele, mistõttu on teadlikkus mutatsioonist kasulik nii emale kui tema igale lapsele. «Oluline on teada, et NIPTIFY analüüsi lisatud kolm mutatsiooni ise ei põhjusta kuulmiskadu, küll aga ei tohiks mutatsiooni omavaid patsiente ravida aminoglükosiidide klassi kuuluvate antibiootikumiga, sest vastasel juhul saavad sisekõrva rakud pöördumatult kahjustatud,» jagas Krjutškov.

Kuigi vastsündinu varase infektsiooni esinemissagedus on väike, alustatakse antibakteriaalset ravi ca 4-5% kõikidest vastsündinutest. «Kuna see on olukord, kus raviga ei ole reeglina aega oodata geneetilise testimise tulemusi, on muutuse sünnieelne teadmine ainus võimalus antud antibiootikumi kasutamist vältida. Nii on võimalik valida teised antibiootikumid last seeläbi ohtu seadmata. Mutatsioonide tuvastamise kaudu on tegemist potentsiaalselt hästi välditava riskiga. Riski realiseerumisel omab see aga elukestvat mõju, sest kuulmislanguse ravi ja mõju käib kaasas kogu inimese elukaare,» jagas dr Metsvaht.