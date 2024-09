Tuvastati uus viis, kuidas vähki tappa

Laborikatsetes leiti, et galliumiga rikastatud bioaktiivne materjal on vähirakkude hävitamisel väga tõhus ja suudab isegi kahjustatud luid taastada. Uuringut juhtis Astoni ülikooli teadlaste meeskond eesotsas professor Richard Martiniga. Katsetes surmati 99 protsenti osteosarkoomi (luuvähk) rakkudest, ilma et terved luurakud oleksid kahjustada saanud.