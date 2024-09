MÜSTILINE VERI Avastati uus veregrupp

Veregrupi geneetilise tausta mõistmine võib aidata paremini ravida inimesi, kellel see veregrupp on. AnWj-negatiivsetel inimestel, kellel puudub see konkreetne antigeen, võib tekkida vereülekande korral tõsiseid reaktsioone, kui neile antakse AnWj-positiivset verd. Uuringus tuvastati, et vererakke reguleeriva geeni MAL mutatsioon võib tekitada AnWj-negatiivse veregrupi.

AnWj veregrupp on äärmiselt haruldane ja arvatakse, et selle kandjaid on maailmas vaid kümneid tuhandeid. See tegi veregrupi tuvastamise ja geneetilise tausta väljaselgitamise keeruliseks. Avastus tõstab teadaolevate veregruppide arvu 47ni ning aitab vältida eluohtlikke vereülekande tüsistusi.

Uuringu viisid läbi Bristoli ülikooli ja Ühendkuningriigi riikliku tervishoiuteenistuse teadlased, kes kasutasid eksoomi sekveneerimist – meetodit, mis uurib kõiki geene, mis kodeerivad valke. Kuigi Mal-valgu roll punastes vererakkudes pole täielikult teada, leidsid teadlased, et mutatsioonid MAL-geenis põhjustavad AnWj-negatiivse fenotüübi. See avastus võimaldab välja töötada testid, et tuvastada AnWj-negatiivseid patsiente ja doonoreid.

Kuigi avastus muudab AnWj veregrupi tuvastamise lihtsamaks, jääb see veregrupp siiski väga haruldaseks. Seni ei ole leitud seost AnWj veregrupi ja etnilise päritolu vahel, kuid selle esinemine võib olla seotud teatud hematoloogiliste haiguste ja vähivormidega, mis mõjutavad MAL-geeni. Teadlased loodavad, et tulevikus leitakse veelgi rohkem seni teadmata antigeene, mis aitavad paremini mõista veregruppe.