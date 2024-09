Mis vahe on sotsiopaadil ja psühhopaadil? See on arvatust väiksem

Kas sünnipärane või omandatud? Nii sotsiopaatia (tänapäeval antisotsiaalne isiksusehäire) kui ka psühhopaatia on seotud erinevate arenguliste, bioloogiliste ja psühholoogiliste põhjustega. Näiteks psühhopaatiat seostatakse aju eripäradega, mis mõjutavad emotsioone ja käitumise kontrolli. Sotsiopaatiline käitumine on rohkem seotud sotsiaalse keskkonnaga ja esineb sageli peredes, kus on olnud füüsiline vägivald ja vanemlikud konfliktid.

Kokkuvõttes – psühhopaatia ja sotsiopaatia ei ole ametlikud vaimse tervise häired. Need on isiksuseomadused, mis on seotud antisotsiaalse käitumise ning teatud interpersonaalsete, emotsionaalsete ja elustiili tunnustega. Psühhopaatia puhul on suurem oht teistele kahju tekitada, kuna see on rohkem seotud bioloogiliste ja psühholoogiliste teguritega. Sotsiopaatia on rohkem seotud sotsiaalse keskkonnaga ning selle mõju on raskem määratleda.