Arst annab nõu: kuidas toetada ja suunata Alzheimeri tõvega lähedase elu parimal moel

Haigus võib tuua kaasa isiksuse ja käitumise muutusi, mida lähedastel ei ole kerge taluda. Näiteks muututakse süüdistavaks või kurjaks. Laanetu kinnitab, et see ei näita sugugi inimese varasemat tegelikku suhtumist ega ole midagi isiklikku, vaid on osa haiguse sümptomaatikast.

Alzheimeri tõvele on üldiselt iseloomulik ka see, et haiguse progresseerudes muututakse üsna muretuks ja heatujuliseks, haige inimese mõtted on lühikesed, konkreetsed ja sageli helged.

Hooldaja ise peaks vältima läbipõlemist

Kodukeskkonnas elamine on dementsussündroomiga inimeste jaoks küll eelistatud, aga kui inimene enam ise hakkama ei saa ning talle pole võimalik tagada kõrvalist abi ja järelevalvet, võiks otsustada hooldekodu kasuks. Ühest hetkest on kõige olulisem aspekt turvalisuse tagamine. «Kui teha otsus kodus hooldamise kasuks, tuleb arvestada, et hooldusvajadus läheb ajaga järjest suuremaks,» tõdeb Laanetu.

Aeg-ajalt tuleks koos käia arsti või mõne muu vastava spetsialisti juures, kasvõi nõu küsimiseks. «Sageli ilmneb haiguse käigus käitumuslikke probleeme ja psühhiaatrilisi sümptomeid, mille korral saab aidata. Ja olla kontaktis kasvõi selleks, et ühel hetkel ise abi saada – et arst näeks ära, kui enam hooldaja ei jaksa,» ütleb Laanetu.

Isegi kui on tehtud otsus hooldada lähedast ise, saab ja tulebki sellest aeg-ajalt puhkust võtta. Kuigi rutiini muutus pole selle häire korral soovitatav, on abistaja oluline ülesanne hoolitseda lisaks selle eest, et tema endaga oleks hästi, sest ainult siis saab ta oma rolli täita. Parim lahendus oleks leida keegi, kes juba tuttavas keskkonnas lähedase eest hoolitseks, kuid samuti on võimalik lähedane loetud nädalateks pansionaati, hooldekodusse viia, et endale puhkamiseks aega võtta.

«Vahel tundub see otsus hirmus raske, et kuidas hooldekodu ja kuidas ma ise ei saa, ning lõpuks põletakse läbi, suhted kodus muutuvad väga kehvaks. Tekib küsimus, kas see on mõistlik valik. Seda eriti olukorras, kui haige enam ei mõista, kus ta on või kes tema eest hoolitseb. Hooldekodus koos veedetud aeg on tihti kvaliteetsem – saabki minna lähedast sinna vaatama, võtta tema jaoks see aeg, rääkida, mitte tegeleda pidevalt vaid elementaarsete hooldustoimingutega,» sõnab Laanetu.