Hambaarst selgitab, mis võib viia hambanärvi- ja juurepõletiku tekkeni

Hambavalu põhjuseks on tavaliselt hambakaaries, mille ravimata jätmisel võib infektsioon ulatuda hambapulbini, kus asuvad hamba närvid ja veresooned. Selle tulemusel tekib hambanärvipõletik ehk pulpiit. Aja jooksul võib pulpiidist areneda hambajuurepõletik ehk periodontiit, mis tähendab, et mikroobid on tunginud hammast ümbritsevatesse kudedesse.

Hambanärvi- ja hambajuurepõletikule viitavad sümptomid ning ravi

Hambanärvi- ja juurepõletikule viitab alguses hammaste temperatuuritundlikkus, esialgu külma ja siis kuuma vastu. Mõne aja pärast muutub valu pidevaks ja kui põletik on levinud juuretippu, siis võib hammas tunduda suus justkui kõrgemana. Hambanärvipõletikule on omane pidev valu, mis intensiivistub tavaliselt öösel.

Juhul kui on tekkinud hambavalu, tuleb pöörduda hambaarsti juurde kohe, et lasta hambad üle kontrollida ning alustada raviga õigeaegselt. Vahel lükatakse hambaarstile minekut pikalt edasi ja jõutakse vastuvõtule alles siis, kui hambavalu on väljakannatamatu ega allu enam valuvaigistitele. Selles olukorras võib mõnel patsiendil olla vajalik suuremas koguses injektsioonanesteesia, et teha ravi võimalikult valuvabalt.

Juureravi on vajalik, kui hambapulp on pöördumatult kahjustunud. See võib olla tingitud sügavast kaariesest, hambatraumast (näiteks hamba mõra, mis läbib hambanärvi), ravimata jäänud igemehaigustest või ka lekkivast hambatäidisest.