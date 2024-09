Apteeker soovitab: neid vitamiine vajab laps, et sügisel terve püsida

Apteekri sõnul esineb lastel kõige sagedamini raua, D-vitamiini ja B12-vitamiini vaegust. Samuti tuleb kooliealistel lastele kasuks oomega-3-rasvhapet sisaldavate toitude või toidulisandite tarvitamine. «Igal vitamiinil on oma roll, aga just need vitamiinid on kasvava organismi jaoks üliolulised ning nende vaegust on lastel sagedamini täheldatud,» sõnas ta.

Kui mõne vitamiini puudust esineb pikaajalisemalt ning on tekkinud teatud vitamiinide vähesus ehk defitsiit, nimetatakse seda hüpovitaminoosiks. Hüpovitaminoosil puuduvad apteekri sõnul spetsiifilised sümptomid, ent kõigile on sarnaseks tunnuseks väsimus.

Avitaminoos on raskem tervisehäda, seda esineb palju harvem. «Avitaminoosi korral esinevad spetsiifilised haigustunnused nagu näiteks D-vitamiini puhul rahhiit või luude pehmenemine. Rauapuuduse korral tekib aneemia, mille sümptomiteks on kahvatu jume, hingeldus, jõuetus, sage viirustesse haigestumine.»

«Kaltsiumipuudusega imiku ja väikelapse organismis on seotud liigne närvilisus ja nutt, kasvupeetus ning hammaste lagunemine. B12-vitamiini puudusel tekib ohtlik aneemia vorm, suuhaavandid, kõhulahtisus, vaimse ja füüsilises arengu mahajäämus, jõuetus, närvilisus, söömishäired ja nii edasi,» loetles ta.

Kuigi kõik vitamiinid on tervisele ühtviisi vajalikud ning ükski teist ei asenda, on teatud vitamiinidel organismi kasvamise kontekstis olulisem roll. Nendeks on proviisori sõnul D-vitamiin, kaltsium, magneesium, raud ja B12-vitamiin.

«Üldiselt saavad lapsed toidust hästi vitamiine kätte, isegi kui nad söögikordi vahele jätavad. Paljud toidud ja joogid on vitamiinide ja mineraalidega rikastatud ning enne, kui lastele multivitamiine osta, võiks veenduda, kas toiduained on juba vitamiinide või mineraalidega rikastatud. Loomulikult on kõige parem, kui kaltsiumi saadakse toidust, eelkõige just piimatoodetest: näiteks kodujuustus, kohupiimas ja juustus on rohkem kaltsiumi kui piimas ja jogurtis. Et päevast kaltsiumivajadust kätte saada, peab laps päevas jooma ära 2 klaasi täispiima või sööma 2 viilu juustu,» selgitas ta.

