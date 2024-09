Kas nanorobotid võivad hakata tulevikus ajusid parandama?

Nende potentsiaalse tõhususe demonstreerimiseks juhiti miljardeid ravimit kandvaid mikroskoopilisi struktuure läbi katselooma keha, et ohutult kõrvaldada unearteri mudelaneurism.

Kuigi seda tehnoloogiat pole insuldiriskiga inimpatsientide peal veel katsetatud, on uuenduse taga olev meeskond nüüd kindel, et nende disain on valmis toimetama kontrollitud kogused ravimit täpsesse kohta ilma tilka kaotamata.