Loe, mida ütleb keel sinu tervisliku seisundi kohta

See võib viidata suuõõne seeninfektsioonile. Suusoor on levinud eakatel inimestel, kes võtavad mitut ravimit või kellel on diabeet. See võib mõjutada ka lapsi ja noori täiskasvanuid pärast haigust immuunsüsteemi ajutise pärssimise või antibiootikumide kasutamise tõttu. Kui teil on suusoor, määrab arst tavaliselt vähemalt kuuajalise seenevastaste ravimite kuuri.