Käsitööga tegelemine pakub ootamatut tervisehüve

Varasemad uuringud on näidanud, et kunsti loomine ja käsitööga tegelemine vähendab keha stressihormooni kortisooli taset.

Nüüd on Keyesi ja kaasteadlaste uus uuring leidnud, et loometegevusega tegelemine võib heaolu oluliselt tõsta, pakkudes sisukaid väljendus- ja saavutuvõimalusi.

Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et kunsti ja käsitöö loomine on vaimse tervisega inimeste jaoks terapeutiline, on hiljuti ajakirjas Frontiers in Public Health avaldatud uuringu kohaselt kogu elanikkonda alauuritud.