Toidupakendites on sadu tapvat haigust tekitavaid aineid - loe, millega tegu

Kuna vähk on üks väheseid haiguseid, millele toiduga kokkupuutuvate materjalide regulatsioonides ja testimisel eraldi tähelepanu pööratakse, ei tohiks kantserogeensed kemikaalid toidupakendites ja muudes toiduga kokkupuutuvates materjalides ja toodetes olla tavalised, vahendab Medical Xpress.

«See uuring on oluline, sest see näitab, et on olemas tohutu võimalus vältida kokkupuudet rinnavähki põhjustavate kemikaalidega,» ütles Toidupakendite Foorumi tegevdirektor ja uuringu kaasautor Jane Muncke.

«Vähktõve ennetamise potentsiaal ohtlike kemikaalide vähendamise kaudu on igapäevaelus alauuritud ja väärib palju rohkem tähelepanu.»

Võrreldes hiljuti avaldatud võimalikku rinnavähi tekitajate nimekirja, mille on koostanud Silent Spring Institute'i teadlased, Toidupakendite Foorumi enda migratsiooni ja eraldatavate toiduga kokkupuutuvate kemikaalide andmebaasiga (FCCmigex), leidsid autorid, et toiduga kokkupuutuvates materjalides on tuvastatud 189 võimalikku rinnavähi tekitajat, sealhulgas 143 plastides ja 89 paberis või papis.

«Nende ohtlike kemikaalide olemasolu kindlakstegemine toiduga kokkupuutuvates materjalides oli võimalik tänu meie FCCmigexi andmebaasile,» ütles Lindsey Parkinson, kes on Toidupakendite Foorumi andmeteadlane ja teadustoimetaja ning uuringu juhtiv autor.

Kui piirduda võrdlusega kõige hiljutisemate FCCmigexi (2020–2022) uuringutega, mis kasutasid realistlikke tingimusi jäljendavaid migratsioonikatseid, on tõendeid, et toiduga kokkupuutuvate materjalide kaudu, mis on ostetud üle kogu maailma, puututakse kokku 76 kahtlustatava rinnanäärmevähi tekitajaga, millest 61 (80%) pärinevad plastidest. See viitab sellele, et maailma elanikkond puutub realistlikes kasutustingimustes jätkuvalt nende kemikaalidega kokku.

Vaatamata olemasolevatele määrustele, mille eesmärk on piirata kantserogeenseid aineid FCM-ides, toob uuring esile lüngad kehtivates õigusraamistikes.

Uuring avaldati ajakirjas Frontiers in Toxicology.