Dr Seire: Eesti jämesoolevähi sõeluuringu vanuselävi on liiga kõrge

Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg-vanemarst Indrek Seire sõnul diagnoositakse Eestis iga viies jämesoolevähi juhtum juba kaugsiiretega ehk liiga hilja. «Varakult avastatud soolevähk on aga väga hästi ravitav – tõenäosus, et patsient saab täiesti terveks, on koguni 95 protsenti,» rõhutas dr Seire, lisades, et jämesoolevähki on uuringute abil lihtne avastada. Arst soovitas regulaarselt teha näiteks peitveretesti, mis on kättesaadav kõigile kas perearsti või SYNLABi kaudu.

«Tänu sõeluuringutele on paljud inimesed saanud varakult oma haigusele jälile ja ka täiesti tervistunud. Soolevähi sõeluuringu käigus on võimalik avastada ja eemaldada juba kasvajaeelseid seisundeid, nii ei jõua pahaloomuline kasvaja üldse välja arenedagi. Seega toimib sõeluuring ka profülaktiliselt. Hoolimata sellest, et sõeluuringutes osaleb aasta aastalt järjest rohkem inimesi, on Eesti jämesoolevähi elulemus seni madalam kui Euroopas keskmiselt. See on selge märk, et meil avastatakse jämesoolevähk liiga hilja,» tõdes dr Seire.