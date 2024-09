Dr Seire: Eesti jämesoolevähi sõeluuringu vanusepiir on liiga kõrge

Eestis on soolevähi esinemissagedus aasta-aastalt kasvanud. Kui 2000. aastal haigestus soolevähki 680 inimest, siis viimastel aastatel haigestub soolevähki igal aastal peaaegu 1000 inimest.

Soolevähi puhul ei ole haigusel varajases staadiumis sageli mingeid sümptome. Arsti juurde jõutakse tavaliselt siis, kui on tekkinud kaebused. Paraku võib siis olla tegemist juba kaugemale arenenud haigusega, mis muudab ravi keerukamaks ja vähem tulemuslikumaks.

Põhja-Eesti regionaalhaigla üldkirurg-vanemarsti Indrek Seire sõnul diagnoositakse Eestis iga viies jämesoolevähi juhtum juba kaugsiiretega ehk liiga hilja. «Varakult avastatud soolevähk on aga väga hästi ravitav – tõenäosus, et patsient saab täiesti terveks, on koguni 95 protsenti,» ütles dr Seire, lisades, et jämesoolevähki on uuringute abil lihtne avastada. Arst soovitas regulaarselt teha näiteks peitveretesti, mis on kättesaadav kõigile kas perearsti või SYNLABi kaudu.

Kui lähisugulastel on esinenud soolevähki, peaks end testima alates 40. eluaastast.

Dr Seire lisas, et Eestis kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule igal aastal ligi 80 000 inimest, kes on vanuses 60–68 eluaastat. Sõeluuringus osalemine on tasuta, seda ka ravikindlustuseta inimestele.