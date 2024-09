GALERII Eestis asutakse kopsuvähki välja juurima mobiilse kompuutertomograafi abil

«Mobiilne kompuutertomograaf on minu jaoks ime. Tänan veelkord kõiki, kes olid seotud selle ime sünni ja läbiviimisega, aidates sellega kaasa Eesti vähiliidu missioonile avastada vähk varases staadiumis, kui see on veel tervistavalt ravitav,» ütles Maie Egipt, Eesti vähiliidu juhatuse esimees kompuutertomograafi pidulikul üleandmisel Viljandi haigla käsutusse.

Võimalus uuringuks kodukoha lähistel

«Alles 5. märtsil peetud konverentil rääkisime, et vähiliidu unistus on osta mobiilne kompuutertomograaf. Täna võin kinnitada, et alates oktoobrikuust läheb meie kompuutertomograaf Viljandi haigla käsutusse,» sõnas Egipt. Selle oluliseks ülesandeks saab abistada kopsuvähi sõeluuringu läbiviimisel, mida on juba edukalt rakendatud Tartumaal ja mis laieneb 2025. aasta algusest Viljandimaale ja Ida-Virumaale. Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane nentis, et kopsuvähi sõeluuringut loodetakse edaspidi laiendada üle kogu Eesti.

Miks on mobiilne kompuutertomograaf nii oluline? «Statistika näitab, et Eestis on suremus kopsuvähki Euroopas üks kõrgemaid ja peamine põhjus on kasvaja liiga hilises avastamises,» selgitas Egipt. Erialaarsti konsultatsioonile pääsemiseks on järjekorrad pikad, kuid kopsuvähi diagnoos ei peaks mitu kuud ootama, lisas ta. Probleem on Egipti sõnul eriti terav väikelinnades. «Vähi mobiilne kompuutertomograaf võimaldab nii kopsuvähi sõeluuringuid kui ka teisi erialaarstide poolt määratud uuringuid inimeste elukoha lähedal, suuremates keskustes ja maapiirkonnas. Antud hetkel on vähiliidu mobiilne kompuutertomograaf ainulaadne maailmas. See on võimeline töötama akudel ja kasutama päikesepaneele,» kirjeldas Egipt.