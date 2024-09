Arst avab, milliseid iluprotseduure eelistavad Eesti mehed

Ajalooline seisukoht, et mehed ei pea enda välimuse säilimise nimel pingutama ning igasse kortsu on kirjutatud üks ajajärk elukaarest, on domineerinud pikalt. Tegemist on otsese viitega sellele, et loomulik välimus on meeste jaoks oluline. Samas puudub tegelikult objektiivne põhjus omistada kortsudele sentimentaalset väärtust.

Näo esmased vananemisilmingud hakkavad kujunema välja juba 20.-30. eluaastal. Selles vanuses otsivad naised nooruslikuma välimuse hoidmiseks ja saavutamiseks abi esteetilisest meditsiinist ehk niinimetatud välimuskirurgiast ning süsteravist. Meessoo esindajatel kulub nende variantideni jõudmiseks oluliselt kauem.

Tavapärane on, et mehed on vähem altid radikaalseteks muutusteks, mistõttu on vaid loomulik, et esmajärgus eelistatakse väheinvasiivseid meetodeid, mille alla kuuluvad muuhulgas kosmeetilised süstid. Siinkohal on oluline rõhutada, et mitte ükski esteetiline protseduur ei asenda tervislikke eluviise ning iseendasse lugupidamisega suhtumist, küll aga on tegemist abivahenditega, mis õigetel näidustustel võimendavad loomulikku ilu.

Maailmaraportid räägivad enda eest

Ameerika plastikakirurgide liidu (American Society of Plastic Surgeons, ASPS) 2023. aasta statistika alusel on USA meeste seas kosmeetilisel eesmärgil teostatud botuliintoksiini süstide koguarv tõusnud aasta varasemaga võrreldes 5,6 protsenti, moodustades sealjuures kõigist esteetilistest botuliintoksiini süstidest kuus protsenti. Täitesüstide korral jäävad vastavad arvud keskmiselt kolme protsendi juurde.