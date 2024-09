Proviisor: noorte varajane kokkupuude kosmeetikatoodetega võib kahjustada nahabarjääri

«Niinimetatud «Sephora kids» ehk kosmeetikatooteid kasutavate laste fenomen tõstatab küsimusi laste varajase kokkupuute kohta ilutoodetega. Laste nahk on oluliselt õrnem ja tundlikum kui täiskasvanutel ning kemikaalid, mida ilutooted sageli sisaldavad, võivad põhjustada ärritust, allergiaid ja nahaprobleeme,» lausus Nelis.

Tema sõnul võib noorte varajane kokkupuude kosmeetikatoodetega häirida naha loomulikku tasakaalu ja kahjustada nahabarjääri. «Eriti ohtlikud on tooted, mis sisaldavad tugevaid lõhna-, säilitus- ja värvaineid. Kui lastel pole veel täielikult välja kujunenud arusaama ja teadmiseid oma naha hooldusest, võivad nad kergesti tooteid üle kasutada või kasutada neid ebasobivalt,» selgitas proviisor, lisades, et siinkohal on oluline vanemate roll.

Lapseeast teismeikka jõudmisel toimub nahas mitmeid olulisi muutusi, mis on peamiselt seotud hormonaalsete muutustega. Hormoonid, eelkõige androgeenid, hakkavad suurendama rasunäärmete aktiivsust, mille tagajärjel suureneb puberteedieas naha rasueritus. See võib muuta naha rasusemaks ja põhjustada ummistunud poore, mis omakorda soodustab akne teket.

Naha puhastamine aitab vistrike teket ennetada

«Lapse nahk on loomulikult elastne ning see ei vaja reeglina ekstra niisutust, piisab vaid regulaarsest puhastamisest. Kui laps jõuab teismeikka, võiks igapäevarutiini lisada ka kerge puhastusvahendiga naha igapäevase puhastamise rasust ning mustusest ja vajadusel niisutada nahka kreemiga. Kliinilised uuringud on näidanud, et naha igapäevane hoolikas puhastamine aitab uute vistrike teket ennetada,» tõi Südameapteegi proviisor välja.