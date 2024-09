5 võimalust, kuidas saab ennetada eesnäärmevähki

Kuidas riski vähendada?

Üht ja kindlat päästerõngast siin ei ole, aga teadlased arvavad, et eesnäärmevähki haigestumise riski võivad vähendada teatud elustiilivalikud. Väga tähtsal kohal on toitumine, liikumine ja normaalne kehakaal.

Söö palju puu- ja köögivilju, ära unusta tomatit – riikides, kus menüüs on iga päev puu- ja köögiviljad, on eesnäärmevähki haigestumine palju madalam. Punased viljad, nagu tomat, arbuus jne, sisaldavad võimsat antioksüdanti lükopeeni, mida erinevad uuringud on seostanud võimaliku vähiriski vähenemisega. Mida punasem ja küpsem on tomat, seda enam lükopeeni see sisaldab. Tomati kuumtöötlemisel suureneb lükopeenisisaldus kuni kolm korda. Rohelistes köögiviljades on samuti toitaineid, mis aitavad võidelda kantserogeenidega.

Juustu asemel söö pähkleid

Viska halvad rasvad üle parda – siin kehtib rusikareegel, et taimsed rasvad on alati kasulikumad kui loomsed. Terviseveebi meestetervis.ee andmetel soodustab eesnäärmevähi teket loomse rasva ja liharikas toit, mis võib kasvaja tõenäosust tõsta kuni kaks korda. Samas võib puu- ja juurviljarikas ning mitteküllastunud rasvhappeid sisaldav dieet kasvaja tekke tõenäosust hoopis vähendada. Niisiis – või asemel oliiviõli; juustu asemel pähklid; punase liha asemel kala jne. Eriti kasulik on tänu oomega-3-rasvhapetele rasvane kala, nagu lõhe, forell, makrell, heeringas, sardiinid jne. Oomega-3-rasvhappeid saad ka pähklitest ja seemnetest ning taimsetest õlidest, näiteks linaseemneõlist.

Lõpeta suitsetamine ja vähenda alkoholi tarbimist