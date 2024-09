Perearst: lapse vaktsineerimine on ohutum kui riskida haiguste tagajärgedega

Kooliõed vaktsineerivad ka 12-14-aastaseid tütarlapsi ja noormehi HPV viiruse vastu, mis aitab ennetada mitmeid pea-, kaela- ja genitaalpiirkonna vähijuhte ja vähieelseid seisundeid. Õigeaegne vaktsineerimine hoiab ära kuni 90 protsenti HPV põhjustatud vähkidest ja annab haiguse vastu pikaajalise kaitse. «Skandinaavia riikide näitel näeme juba praegu kui efektiivne on HPV vaktsiin – HPV kandlus on märgatavalt vähenenud ja vähki esineb harvemini,» sõnas Ründal. Juhul kui laps HPV vastast vaktsiini kooliajal ei saanud, siis võib ta vaktsiinisüsti saamiseks pöörduda perearsti poole, kus on HPV vastane vaktsineerimine 19 aastaseks saamiseni tasuta. Koolis tehtud vaktsineerimisele eelneb alati vanema kirjaliku nõusoleku küsimine.

Haiguste ennetamine on alati ohutum kui selle läbi põdemine

«Ma usun, et iga lapsevanem soovib enda last kaitsta ja mitte näha teda haiguse ning selle tagajärgedega võitlemas. Haiguse ennetamine vaktsineerimisega on kindlasti ohutum ja parem kui riskida ohtlike nakkushaiguste tõsiste tagajärgede ja tüsistustega,» pani Ründal lapsevanematele südamele.

Vaktsineerimise järel võivad esineda kõrvaltoimed, kuid need on enamasti kerged ja mööduvad paari päeva jooksul ilma ravita. Haigused, mida vaktsiinidega vältida saab, võivad kulgeda raskelt ja lõppeda ka surmaga, mistõttu vaktsiinist saadav kasu on kindlasti suurem. «Soovitan kõigil koos oma perearsti või pereõega üle vaadata, milliste vaktsiinide tegemine on edasi lükkunud või ära jäänud ning need esimesel võimalusel ära teha. Alati on võimalus vaktsineerimisega jätkata,» sõnas Ründal. Eestis ei ole vaktsineerimine kohustuslik, see on võimalus, mida riik pakub oma elanikele nende kaitsmiseks vaktsiinvälditavate haiguste vastu.