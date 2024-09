Südamehaiguste tekkeriski võib suurendada levinud tarbimisharjumus

Maailmas ostetakse iga minuti jooksul miljon pudelit vett ja see arv kasvab veelgi. Umbes kaks miljardit inimest, kellel pole ligipääsu ohutule joogiveele, sõltuvad pudeliveest. Kuid ülejäänute jaoks on see pigem mugavuse küsimus. Samuti toetab turundus arusaama, et pudelivesi on ohutum ja tervislikum kui kraanivesi. Tegelikkuses pole see nii, sest pudelivesi ei pruugi läbida sama rangeid kvaliteedi- ja ohutusnõudeid kui kraanivesi. Lisaks võivad plastpudelitest levida vette ja seejärel organismi kemikaalid, eriti kui neid on kaua hoitud või päikese ja kõrge temperatuuri käes.