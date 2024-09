Sääskedega leviv eluohtlik viirus jõudis New Yorki

New Yorgi tervishoiuvolinik James McDonald teatas, et sääskedega leviv viirus kujutab kohalikele elanikele tõsist ohtu, kuna sääsed on tänavu väga aktiivsed ja hiljuti suri osariigis viiruse tagajärjel inimene. See oli esimene kord pärast 2015. aastat, mil viirus osariigis tuvastati. Kuigi haigus mõjutab harva inimesi, võib see põhjustada tõsise ajupõletiku, mis on surmav kuni kolmandikule nakatunutest.

Viirus levib peamiselt sääskedega, kes elavad mageveega soodes. New Yorgi juhtum leidis aset Ulsteri maakonnas. Lisaks New Yorgile on tänavu veel kuus osariiki teatanud haigusjuhtumitest – kõikidel juhtudel oli viirus põhjustanud inimesele ajupõletiku.

New Yorgi osariik plaanib viiruse leviku tõkestamiseks võtta kasutusele mitmeid meetmeid, sealhulgas pakkuda parkides sääsetõrjevahendeid, panna üles hoiatussilte ja toetada sääskede tõrjumise programme kuni novembrini.

McDonald hoiatas, et viirust kanda võivad sääsed on sel aastal New Yorgis tavapärasest aktiivsemad. Inimesi julgustatakse kasutama putukatõrjevahendeid, kandma pikkade varrukatega riideid ja eemaldama seisvat vett, et sääskede paljunemist piirata.