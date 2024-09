9 viisi, kuidas vältida südame-veresoonkonnahaiguste riski tõusu menopausi järgselt

SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE VARAJASED SÜMPTOMID

Allikas: Eesti Naistearstide Selts ja Eesti Ravimitootjate Liit.

Maailma südamepäev 2024 on 29. septembril

Maailma südamepäeva tähistatakse igal aastal septembri viimasel pühapäeval. Päeva algataja on Maailma Südameföderatsioon.

Südame- ja veresoonkonnahaigused on endiselt maailmas esikohal sellega, et põhjustavad igal aastal rohkem kui 20,5 miljonit surmajuhtumit. Seetõttu on südametervise probleemidele ülemaailmselt kõrgem prioriteet antud.

Naised ja südameveresoonkonnahaigused

Südame- ja veresoonkonnahaigused on naiste peamine surmapõhjus kogu maailmas, puudutades igas vanuses naisi. Ometi on naiste südame-veresoonkonnahaigused endiselt tõsiselt aladiagnoositud ja alaravitud. Selle põhjuseks on peamiselt mitmesugused väärarusaamad, sealhulgas laialt levinud arvamus, et südame-veresoonkonna haigused mõjutavad mehi rohkem kui naisi. Loe rohkem siit.