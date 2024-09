Peaasi.ee vaimse tervise kohvik muudab Kuressaares asukohta

«Kuressaare kohviku asukoha muutus on tingitud praktilistest põhjustest - kohviku omanik võtab hooaja välisel ajal puhkuse. Uue asukohana alustame koostööd Saaremaa Kaubamaja kohvikuga ning hetkel tundub kõik väga hästi sujuvat. Loodan, et ka inimesed kuulevad muudatusest ning leiavad tee Raekoja plats 1,» rääkis Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute koordinaator Eva Koženevski. Ning lisas: «Me oleme GoodMoodFood kohviku omanikele ning kogu personalile tänulikud selle peaaegu aasta kestnud koostöö eest. Inimesed leidsid koha ülesse ning kohvik sai ennast kenasti käima. Eelneva 9 kohvikupäeva jooksul käis meie vabatahtlikuga vestlemas 24 inimest».

Peaasi.ee on vaimse tervise kohvikute kontseptsiooni arendanud alates 2021. aastast ning käesoleva aastanumbri sees on kohvikutes vestlemas käinud üle 180 inimese, keda mõni kaheksakümne vabatahtliku hulgast on toetanud või kuulanud. Vaimse tervise kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Vabatahtlikud istuvad eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas».