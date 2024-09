AVASTUS Sigade kaudu võib levida inimestele ohtlik viirus

Rocahepevirus ratti tüvi, tuntud kui rotiviirus, on levinud rottide seas. Esimene inimjuhtum registreeriti 2018. aastal Hongkongis nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesel, kuid nüüdseks on teatatud vähemalt 20 juhtumist, sealhulgas normaalse immuunsusega inimestel.

Viirusega nakatunud inimesed ei olnud kokku puutunud rottidega, mistõttu pole olnud nakatumise põhjus selge. Samas on teada, et toore sealiha tarbimine on mõnel juhul seotud HEV-nakkustega, mistõttu arvatakse, et see võib olla ka viiruse leviku tee.

Ohio riikliku ülikooli teadlased tuvastasid, et inimeselt isoleeritud rotiviiruse tüvi võib nakatada sigu ja levida sigade vahel. Rotid on ka sigalates levinud.

HEV on üks peamine ägeda maksapõletiku põhjustaja, eriti kehva sanitaarse olukorraga arengumaades. Viirus on levinud sigadel ka Ameerika Ühendriikides, kuid tavaliselt leidub seda rohkem maksas kui lihas ja see hävib liha küpsetamisel.

Uuring näitas, et viirus levis sigade seas, kuid nad ei tundnud end haigena. Samuti avastati viirus sigade ajukelmevedelikust, mis viitab, et HEV võib kahjustada inimeste aju. Rottide HEV on viinud ka inimese surmani, mis oli põhjustatud ajupõletikust.

Teadlased plaanivad uurida, kas sigadest valmistatud tooted sisaldavad viirust ning kas toiduohutuse protseduurid suudavad nakkuse levikut takistada.