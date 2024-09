Arst selgitab, millised sümptomid on pikal Covidil ja kuidas seda leevendada

Pika Covidi kõige värskem definitsioon pärineb USA National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) poolt aastast 2024. See määratleb pikka Covidit kui kroonilist seisundit, mis kestab pärast SARS-CoV-2 infektsiooni vähemalt kolm kuud. See tähendab, et pikka Covidit saab diagnoosida kõige varem alles kolm kuud pärast algset koroonaviirushaigusse nakatumist, kui selle aja vältel on sümptomid püsinud või kujunenud uued.