Esimesed sammud põletushaava korral on jahutamine ja valu leevendamine

Peale haava paranemist on soovitatav kasutada armigeele või silikoonplaastrit, mis aitavad armide teket ennetada. «Armigeeli tuleks kanda haavale mitu korda päevas, samas kui silikoonplaastrit võib hoida haaval kuni nädala või seni kuni püsib. Plaaster on erilise tehnoloogiaga, mis aitab armkoe teket vältida ning saab kergelt haavalt eemaldada, et ei kahjustaks uut õrna nahka. Need on veekindlad ja diskreetsed, kui on vaja haava varjata,» kirjeldab Raukas. Armide lõplik paranemine võib kesta paar kuud kuni pool aastat ning oluline on kaitsta neid piirkondi päikesekiirguse eest, eriti soojale maale reisides.