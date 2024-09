Avastati uus vähi riskitegur

Suitsetamine on suur vähi riskitegur. Pilt on illustratiivne.

Ühendkuningriigi vähiuuringute instituudi (ICR) teadlased uurisid tuhandeid tegureid, et tuvastada nende võimalikke põhjuslikke seoseid kaheksa levinud vähitüübi tekkega. Sai kinnitust, et suitsetamine, alkoholitarbimine ja rasvumine on väga kaalukad riskitegurid, aga leiti ka üks seni teadmata mõjur.