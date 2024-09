Pea- ja kaelapiirkonna vähki aitab vältida see harjumus

Eksperdid on teadnud pikka aega, et halva suuhügieeniga inimestel on suurem risk haigestuda suu- ja kõripiirkonna vähkidesse. Kuigi varasemad väiksemad uuringud on näidanud mõningaid seoseid suus elavate bakterite ja nende vähkide vahel, ei olnud seni selge, millised bakterid on kõige rohkem seotud.