4 märki, mis võivad viidata põrna rebenemisele

Tavaliselt on põrnarebendi põhjuseks tugev löök kõhtu – näiteks spordiõnnetus, kaklus või autoavarii. Kui põrn on suurenenud, võib ka väiksem trauma põhjustada rebenemist. Ilma erakorralise ravita võib põrna rebenemise tõttu tekkiv sisemine verejooks olla eluohtlik. Mõnel inimesel on vaja erakorralist operatsiooni, aga piisav võib olla ka mittekirurgiline mõnepäevane haiglaravi.