Selle tegevuse tegemine koos lapsega aitab tal hilisemas elus edukam olla

AAP rõhutab, et positiivse vanemluse praktikana aitab niinimetatud jagatud lugemine luua aluse tervislikule sotsiaal-emotsionaalsele, kognitiivsele ning keele- ja kirjaoskuse arengule. See loob aluse koolivalmidusele ja annab püsivat kasu kogu elu jooksul.

«Lapse jaoks tuleb valida eakohane raamat, mis on täis värvilisi pilte ja rikkalikku, väljendusrikast keelt,» ütles Dipesh Navsaria, kes on tehnilise aruande kaasautor.

Kuigi tänasel päeval on olemas e-lugerid ja tahvelarvutid, siis ei asenda need paberist lehtedega raamatut.

AAP on soovitanud kirjaoskuse edendamist pediaatrilise esmatasandi arstiabi olulise komponendina alates 2014. aastast, leides, et tegevused, mis soodustavad varajasi suhteid, mõjutavad väikese lapse tähelepanuvõimet, enesehinnangut ja sotsiaalset käitumist. Need kõik on omadused, mis kujundavad põhjalikult koolivalmidust ja edukust hilisemas elus.