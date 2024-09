FDA kiitis heaks uue ravimi raske psüühikahäire raviks

Skisofreenia on tõsine ja puuet tekitav psüühikahäire, mis mõjutab inimese mõtlemist, tunnetust ja käitumist. Skisofreenia all kannatab umbes üks protsent ameeriklastest.

Koliinergilised retseptorid on rakumembraanides olevad valgud, mis reageerivad neurotransmitterile atsetüülkoliinile. Need on olulised närvisignaalide edastamiseks ja mõjutavad selliseid võtmefunktsioone, nagu mälu, tunnetus ja sünaptiline plastilisus, samuti reguleerivad automaatseid funktsioone erinevates organites.

«Skisofreenia on raske krooniline psüühikahäire, mis sageli kahjustab inimese elukvaliteeti. See ravim on esimene uus lähenemine skisofreenia ravile aastakümnete jooksul. See heakskiit pakub uut alternatiivi skisofreenia ravile, sest varem on skisofreeniaga inimestele välja kirjutatud antipsühhootilisi ravimeid,» ütles dr Tiffany Farchione, kes töötab FDA ravimite hindamise ja uurimise keskuses.