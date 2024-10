6 viga, mida inimesed kaalu langetavate ravimite võtmisel teevad

Nii McGowan kui Sowa soovitavad keskenduda jõutreeningule. «Üldise tervise, funktsionaalsuse ja pikaajalise metaboolse kasvu huvides on kaalu langetamise ajal vaja lihaseid üles ehitada,» ütles Sowa.

5. Liiga varane lõpetamine

McGowan ütles, et kaalulangetamisravimite võtmisel on oluline teada, et need ei ole kaalulangetamise teekonna ajutine «algus». «Igaüks, kes alustab kaalulangetamiseks GLP-1 ravimit, peaks plaanima seda jätkata pikemaks ajaks. Need ei ole mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks ja patsiendid peavad mõistma, et pärast ravimi võtmise lõpetamist on kaalu taastumine garanteeritud,» ütles ta.

McGowan selgitas, et «tagasilööginälg» võib teie söögiisu tõsta kuude jooksul pärast GLP-1 kasutamise lõpetamist. Ja on peaaegu garanteeritud, et suur kaalunumber taastub. «Paljud patsiendid võtavad kiiresti kaotatud kaalu tagasi ja veel rohkemgi.»

Lõpuks ärge oodake, et ravimid muudaksid ülekaalu algpõhjuseid. «Mõned kõige olulisemad tööd, mida ma patsientidega teen, ei ole seotud toitumise või vormisolekuga, vaid nende ajuga,» ütles Sowa. «Ma palun inimestel uurida oma harjumusi ja kasutada ravimeid, et luua uusi elustiiliharjumusi.»

6. Toidukordade vahelejätmine

GLP-1 kasutamisel ei tunne te tõenäoliselt suurt nälga – nii et kas peate tõesti sööma? «Toidukordade vahelejätmine on suur viga,» ütles Escobar. Ta selgitas, et regulaarse toidutarbimise vältimine võib viia madala toitainete tasemeni. Või kui kuhjate kõik oma päevased kalorid ühele liiga suurele toidukorrale, võivad teil tekkida ebameeldivad seedetrakti kõrvalmõjud.

On ka teine ​​negatiivne külg, mida võite kogeda. «Mõnede patsientide jaoks võib tunduda põnev, et ei pea üldse sööma, kuid see lähenemine toob tagasilöögi nii alanenud baasainevahetuskiiruse kui ka ebaproportsionaalse lihaste ja rasvade vähenemise tõttu,» ütles Sowa.

«Sööge kindlasti vähemalt kaks korda päevas ja üks suupistete kord päevas,» soovitas Escobar.