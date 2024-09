Peaasi.ee annab üle vaimutervist toetavate organisatsioonide märgised

Konverentsile on eelkõige ooodatud tööandjad ning samuti kõik sellel aastal märgist taotlenud organisatsioonid. Konverentsi keskne idee on ühiselt mõelda võimalustele, mida tööandja saab teha, et oma inimeste vaimset tervist hoida ja töökeskkonda parendada.

Peaasi.ee annab tänavu teist korda tööandjatele välja vaimse tervise märgise. Selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks hoitud. Märgise taotlemine avati 15. august ning esmaspäeval on viimane päev, et oma organisatsiooni vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgise taotlus esitada.

«Märgise väljaandmise algne eesmärk oli panna tööandjad mõtlema oma töötajate vaimse heaolu ja seda mõjutavate tegurite peale ning leidma võimalusi, kuidas seda paremaks teha. Tööandjal on selleks erinevaid võimalus, alustades töökorralduse ja protsesside ülevaatusest just töötajate seisukohalt ning lisaks ka oma inimestega rääkimine - mis oleks neile oluline ja kuidas oleks neile mugavam ja parem oma rolli täita. Märgise mõte on ka selles, et tööandja saab ise oma olukorda läbi taotluse täitmise analüüsida ja plaani teha, kuidas kitsaskoht paremaks muuta,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Sel aastal oleme märgise taotlust natukene ümber disaininud, et protsess ning taotluse vorm annaks veel parema võimaluse oma töökeskkond teadlikult vaimse tervise heaolu vaatenurgast üle vaadata ning arendusplaanid paika panna. Sel aastal anname märgised välja konverentsil, et kõik taotlejad ning ka teised inimesed, kellele teema on oluline, korraks kokku tuua ning arutada - mida saab tööandja ise teha ning millised on parimad praktikad, et oma tööprotsesse ning -keskkondasid parendada,» lisas Peaasi.ee organisatsioonide partner Marja Leisk.