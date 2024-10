Need vitamiinid aitavad sügisel haigestumist ennetada

Kuidas haigestumist ennetada?

Apteegis leidub erinevaid preparaate vastupanuvõime toetamiseks. «Vitamiinid D, E, A , C, mineraalained tsink, seleen, raud mängivad siin väga suurt rolli. Ühtegi nendest ei tasu kasutada ilma mõtlemata ja suurtes annustes,» rõhutas proviisor.

Vitamiinid D, A ja E on rasvlahustuvad ja nendele kehtivad maksimaalsed lubatud normid. «Rauda ei ole vaja võtta «igaks juhuks», sest see võib kuhjuda organismi kudedes ja tekitada kõrvaltoimeid. Tsink ja seleen sobivad sügistalviseks perioodiks hästi, kuigi ka nende puhul võiks konsulteerida apteekriga. Turvalisem oleks kasutada spetsiaalseid komplekse vastupanuvõime toetamiseks – nende annused on reeglina tasakaalustatud.»

Erinevad taimsed preparaadid, mis sisaldavad punast päevakübarat, sipelgapuu koort, musta leedrit, taruvaigu, küüslauku, tsitruse bioflavonoide, on samuti omal kohal. Samas võivad inimorganismi vastupanuvõimele avaldada positiivset toimet ka probiootikumid.

Kõik preparaadid profülaktikaks ei sobi

Ehkki apteegis on saadaval väga erinevaid preparaate, tuletab Jelena Karjagina meelde, et erinevad paratsetamooli sisaldavad pulbrid, mida kasutatakse sooja «tee» valmistamiseks, ei sobi külmetushaiguste profülaktikaks, vaid ennekõike raviks. «Need on mõeldud siiski haiguste sümptomite kergendamiseks nagu palavik, peavalu, ninakinnisus. Mõnede preparaatide korral veel on loetelus kinnine köha,» selgitas ta.

Ka C-vitamiin on pigem mõeldud kasutamiseks haiguse ajal. «Ühe suure annuse asemel on parem tarvitada väiksemaid annuseid mitu korda päevas. Samuti hakkavad sügisel vähenema D-vitamiini varud, mistõttu on õige aeg uuesti hakata D-vitamiini tarvitama.»

Mida teha, et sügistalvine periood mööduks võimalikult haigustevabalt?

viibi iga päev värske õhu käes, liigu piisavalt;

ära unusta tuulutada ruume, kus viibid;

sügisel algab kütteperiood, mis soodustab limaskestade kuivust. Kuiv limaskest ei ole kõige parem barjäär viirustele. Võimalusel kasuta õhuniisutit;

maga piisavalt;

toitu mitmekülgselt. Kui see ei õnnestu, võib teha vitamiinide ja mineraalainete kompleksi kuuri;

püüa tagada enda emotsionaalne tasakaal ja püüa vältida stressi;

pese käsi.