Väänasid jala välja – loe, mis võib siis juhtuda ajuga

Hakkame üha paremini mõistma, kuidas aju pidevalt kohaneb – nähtust tuntakse plastilisusena.

Kuigi hüppeliigese nihestuse puhul esineb vigastus hüppeliigeses, võib ajus samuti toimuda muutusi, mis mõjutavad valu või liikumise tajumist.

Sarnased muutused toimuvad ka siis, kui muudame koormust, mida jalgade lihastele avaldame, avastas Canberra ülikooli doktorant Ashley Marchant. Cranberra ülikooli teadlased Gordon Waddington ja Jeremy Witchalls kirjutavad ajakirjas The Conversation, et mida sarnasem on koormus Maa gravitatsioonile, seda täpsem on meie liikumistaju; väiksema koormuse korral väheneb liikumise täpsus.

Töö viitab, et peame ümber mõtestama, kuidas aju liikumist juhib ja sellele reageerib.

Liikumisteadus on seni keskendunud lihasfunktsiooni parandamisele vastupidavustreeningu, kardiovaskulaarse treeningu ja painduvuse suurendamise kaudu.

Spordivigastuste ravi ja ennetamise üks peamisi probleeme on see, et isegi kui arstid arvavad, et sportlane on valmis naasma, on vigastuse kordumise risk endiselt kaks kuni kaheksa korda suurem kui neil, kellel pole kunagi vigastust olnud. See tähendab, et midagi on seni märkamata jäänud.

Canberra ülikooli ja Austraalia spordiinstituudi töös on keskendutud sensoorsetele sisenditele, et see mõistatus lahendada. Eesmärk on hinnata liikumise juhtimise taju ja kontrolli.

Sensoorseid närve, mille kaudu liiguvad impulsid seljaajju ja ajju, on kümme korda rohkem kui motoorseid närve, mille kaudu liiguvad signaalid tagasi lihastesse.

Teadlased on viimase 20 aasta jooksul välja töötanud tööriistad, et hinnata ajusse jõudvate sensoorsete sisendite kvaliteeti, mis moodustab liikumise tajumise aluse. Selle sisendi hindamine võib olla kasulik kõigile alates astronautidest kuni sportlasteni ja ka vanemaealistele, kellel on kukkumisoht.

Nüüd saab mõõta, kui hästi inimene saab teavet kolmest kriitilisest süsteemist:

vestibulaarsüsteem (sisekõrva tasakaaluorganid);

visuaalsüsteem (reaktsioon valguse muutustele);

asenditaju süsteem alajäsemetes (mõõdetuna peamiselt hüppeliigese ning jalalihaste ja naha andurite kaudu).

Kui astronaut liigub, aga talle ei mõju Maa gravitatsioonijõud, saab ta jalgadelt ja lihastelt vähem teavet, mis põhjustab ajus muutusi liikumise kontrollimises. Sarnased muutused võivad tekkida ka sportlastel pärast vigastust, kui nende liikumismuster muutub.

Uued tehnoloogiad sensoorse võimekuse jälgimiseks on tervishoius osa uuest suunast, mida nimetatakse täppistervishoiuks, mis kohandab ravi täpselt puudujääkidele ja vajadustele.