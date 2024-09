Nutitelefon pannakse vererõhku mõõtma ühegi lisaseadmeta

Pittsburgi ülikooli teadlaste juhitud meeskond on loonud uue Androidi telefoni rakenduse, mis suudab kaugjuhtimise teel hinnata inimese arterite rõhku südame kokkutõmbumisel. See annab elutähtsat teavet tervise kohta ja selleks pole vaja spetsiaalset varustust, vahendab Science Alert.

Rakendus kasutab nutitelefonidesse sisseehitatud kiirendusmõõturi, kaamera ja puutetundlikkuse andmeid. See võib olla eriti oluline piirkondades, kus arstiabi on piiratud ja pääs vererõhu mõõtmise seadmetele on keeruline.

Vererõhku mõõdetakse tavaliselt seadmega, mida nimetatakse sfügmomanomeetriks. Traditsiooniliselt pannakse mansett ümber käe, nii et see avaldab survet käe arterile, et mõõta süstoolset ja diastoolset rõhku. Nutitelefonid seda teha ei saa.

Selle asemel kasutab uus rakendus gravitatsiooni ja sõrme rõhku ekraanil, et arvutada rõhku veresoontes. Kasutajad peavad järgima juhiseid, et muuta käe asendit ja mõõta vererõhku täpselt.

Esialgsed testid näitavad, et rakendus on suhteliselt täpne, jäädes umbes 8 mmHg mõõtmisvea piiresse. Uuringud jätkuvad, et parandada täpsust veelgi.