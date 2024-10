Kui abi andmine ennast katki teeb

Elutarkus sõnastab, et jagatud mure on kergem ja kaalult poole väiksem. Tervise Arengu Instituudi avaldatud Rahvastiku tervise aastaaramatust 2024 selgub, et riikide mõistes esineb Eestis, Lätis kui ka Leedus märkimisväärselt suur sooline erinevus: depressiivsuse levimus on naistel üle 40 protsendi suurem kui meestel. Ja ometigi on just naised need, keda peetakse aktiivsemateks suhtlejateks ja tunnete jagajateks. Ju siis aitab rääkimine vaid osadel, kergematel juhtudel ning tõsisemate murede puhul jäädakse endiselt väljapääsuteed otsima. Kuid samuti on võimalik, et naised otsivad sagedamini rasketel puhkudel abi, selle asemel et meeste kombel need eneses ära peita, neid ignoreerida või siis kellegagi jagada.

Ravimiameti andmetel on aastatel 2013–2022 suurenenud antidepressantide tarvitamine (päevadoosina 1000 elaniku kohta ööpäevas), kusjuures suurenemine on 10 aastaga olnud ligikaudu kahekordne ning viimase viie aastaga (2018–2022) lausa 140 protsenti.

Ehk et vaimse tervisega seotud muresid on lisandunud, kuid ka neid leevendada aitavaid ravimeid on kas tulnud juurde, osatakse neid varasemast paremini diagnoosida ja ravida või käis see ühiskonna muutustega kaasa – et kriise, stressi ja pinget ongi praeguses maailmas rohkem kui varasemalt.