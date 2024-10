Dermatoloog Kuum selgitab, kuidas hooldada suve järel näonahka

Kuidas mõjutab päike naha tervist?

«Enda vastuvõttudel kuulen klientidelt, et naha eest hoolitsedes piirdutakse sageli vaid näo piirkonnaga. Tegelikult ei tohiks nahahoolduse igapäevarutiin lõppeda lõuajoonega – kael, dekoltee ja käed on praktiliselt sama nähtavad, vajades samuti põhjalikku hooldust, niisutust ja UV- kaitset. Unustades nende piirkondade eest hoolitsemise, vananeb nahk eri piirkondades erineva kiirusega,» tõdeb dr Kuum. «Lisaks on kaelal olev nahk õhem ja selles on vähem kollageeni kui näonahas. Ka päikesekaitsekreemi kantakse tihti vaid näole ning liikudes kaelast allapoole, on dekoltee just see, mis kokkupuutel ultraviolettkiirtega saab sageli suurima koormuse. See muudab rinnaku päikesekahjustusele kõige vastuvõtlikumaks, päädides mõnel juhul päikesepõletusega. Unustada ei tohi ka käsi. Liites vananemisest tingitud elastsuse ja nahaaluse rasvkoe kao ning liigsetest UV-kiirtest põhjustatud pigmendilaigud, saamegi tulemuseks selle, et käed on võrreldes hoolitsetud näonahaga tasakaalust väljas. Seega just kael, dekoltee ja käed võivad olla need, mis reedavad või hoopis lisavad eluaastaid,» tõdeb dr Elo Kuum.