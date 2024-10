Kooliõde selgitab: milliste haiguste vastu saab last koolis vaktsineerida?

Veidi vanemas eas õppuritele, 15-16 aastastele noorukitele antakse võimalus uuendada kaitset difteeria-teetanuse ja läkaköha vastu. Difteeria ja teetanuse vastast kaitset tuleb uuendada iga 10 aasta järel, mistõttu tuleb vaktsineerimisega kindlasti jätkata pärast kooli oma perearsti juures. See on ainus vaktsiin, mis on tasuta ka täiskasvanutele. «Oluline on aga tähele panna, et kooli ajal tehtaval vaktsiinil on lisakomponent, mis annab kaitse ka läkaköha vastu. Läkaköhavastase kaitse uuendamine noorukieas on tähtis, kuna näiteks 2017. aastal nakatus Eestis läkaköhasse 56 inimest, kellest 42 ehk 75 protsenti olid noored täiskasvanud vanuses 20 aastat või enam,» rõhutas kooliõde Sizõi.