Uus platvorm aitab eri tervishoiuasutuste seast valida soodsamaid teenuseid

«Tervishoiuteenuste kättesaadavus on Eestis jätkuvalt kitsaskohaks ning paljud inimesed valivad seetõttu tasulisi arstiaegu. Viveo eesmärk on ühendada patsiendid kiiresti kõige soodsamate teenuse pakkujatega,» ütles Viveo kaastegevjuht Raul Källo. «Paljudele teenustele on platvormil lisaks suured allahindlused ja inimesed ei pea enam erinevaid kliinikuid läbi helistama, et leida sobivaim visiidi aeg. Tervisemurega kiiresti arsti juurde saamine annab meelerahu, mida on raske üle hinnata.»

Viveo.ee platvormiga on liitunud üle 40 tunnustatud ja litsenseeritud teenusepakkuja üle Eesti, sealhulgas Niine Nahakliinik, Maxilla hambakliinik, Katriito, Vaimse Tervise Keskus ning valik on hoogsalt täienemas. Viveo on avatud üha enamate kliinikute liitumisele, et inimestel oleks veel laiem pilt eri pakkujatest. Ühine platvorm aitab kliinikutel olla oma teenustega kliendi jaoks olemas ja inimesed jõuavad uue süsteemi kaudu rohkemate valikuteni neile sobivas asukohas.

«Tänapäeva kiires tempos on oluline ka see, et platvorm on lihtsasti kasutatav, selges keeles ja ülevaatlik ning aitab ka näiteks broneeringute meeldetuletustega või ka lihtsa tühistamise ja muutmisega elu lihtsamaks teha,» lisas Källo.

Viveo platvormi kõige enam kasutatavad teenused on hambaravi, füsioteraapia ja ka vaimse tervisega seonduvad.

Sisuliselt aitab teenusepakkujate ühendamine Viveo platvormile kasutada otstarbekamalt Eesti tervishoiu ressurssi tervikuna, sest platvormi kaudu saab teenusepakkuja täita järgnevad vabad arstide ajad ja vähendada klientide mitte ilmumise protsenti.

«Viveo liidab tervishoiuteenuse pakkujaid platvormile erinevatest broneerimislahendustest olenemata - teeme koostööd erinevate tehniliste lahenduste pakkujatega ja oleme loonud erinevaid integratsioone, et teenusepakkujate võimalikke teenuseid mugavalt platvormil broneerimiseks kuvada,» lisas Källo.

Viveo on 2017. aastal loodud tehnoloogiaettevõte, mis keskendub tervisevaldkonna kaasaegsete lahenduste loomisele.