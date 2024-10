VAIMSE TERVISE KUU Toetavaid oskuseid saab igas vanuses arendada

Vaimse tervise kuu eestvedaja Triin Peterson selgitas: «Vaimse tervise kuu eesmärk on aidata meeles hoida, et igaühel meist on vaimne tervis, mille eest tuleb regulaarselt hoolt kanda, täpselt nagu füüsilise tervise eest. Sealjuures ei pea sugugi alustama kohe psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtust. Saame ka ise oma oskustepagasit täita, et ennetada vaimse tervise probleeme või nende süvenemist». Kui aga igapäevases toimetulekus esineb juba raskuseid, tasub kindlasti oma perearstiga konsulteerida, toonitas Peterson.

Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa lisas, et kuigi üksjagu on meile geenidega kaasa antud ning keskkond, kus tegutseme, avaldab suurt mõju, oleme me kohanemis- ja õppimisvõimelised olendid.

«Toimetulek igapäevaelu väljakutsetega sõltub väga palju sellest, kuidas oskame oma stressi ja emotsioone juhtida, teistele abi pakkuda. Teistpidi on oluline oskus ka abi küsimine ja oma vajaduste selge kommunikeerimine. Vaimse tervise kuul võiks igaüks meist korra mõelda, milline on see oskus, mis vajab lihvimist, ning vaadata uudishimuliku pilguga näiteks vaimsetervisekuu.ee lehele, et õppimiseks inspiratsiooni saada,» soovitas Oidermaa.

Vaimsetervisekuu.ee portaalist leiab häid soovitusi ja materjale nii enda kui ka teiste vaimse tervise toetamiseks. Lisaks on veebis üleval sündmuste kalender ning esmakordselt ka võimalus end kirja panna vaimse tervise kuu tähistajana. «Kuigi ühiskondlikult on arutelu vaimse tervise teemadel käima läinud, tunnevad väga paljud inimesed endiselt kohmetust ja ebamugavust, kui jutuks tuleb isiklik kogemus,» tõdes Peterson, kelle sõnul on tähistajate loeteluga liitumine hea viis näidata, et pead vaimse tervise muredest rääkimist ja nendega tegelemist oluliseks ning ka normaalseks osaks elust.

Kuhu vaimse tervise abi saamiseks pöörduda? Oma vaimse tervise murega pöördu julgelt oma perearsti poole.

Soovi korral saab nõu küsida vaimse tervise tugiliinilt 116 123.

Veebinõustamine – peaasi.ee; lahendus.net. Kui tegemist on pakilise murega, siis helista: Lasteabi: 116 111 (24 h)

Ohvriabi telefon 116 006 (24 h)

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (iga päev kl 19–07)

Kiirabi: 112 (24 h) Või pöördu erakorralisele vastuvõtule: Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 550 (24 h)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24 h)

Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24 h)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24 h)

Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24 h)

Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24 h)