TAI statistika näitab, milliste probleemidega pöörduti 2023. aastal enim haiglatesse

«Laste haiglaravi vähenes COVID-19 algperioodil (2020) märgatavalt, seda suures osas just hingamiselundite haiguste vähenemise tõttu. COVID-19 ei põetud ega vajatud haiglaravi, samuti vähenesid teised ägedad haiglaravi põhjustavad respiratoorsed infektsioonid. Plaanilist operatiivset ravi lükati samas edasi. Alates 2022 on kasvanud nii ägedate kui plaaniliste hingamiselundite haigustega laste arv, aga jätkub kurgu/ninaneelu mandlite haigustega patsientide liikumine päevaravisse,» selgitas TAI tervisestatistika vanemanalüütik Merike Rätsep.

Päevaravi lõpetanuid oli kokku 103 018, neist 9281 olid 0-14 aastased lapsed. Muutused võrreldes 2022. aastaga on vastavalt 9,3 protsenti ja 22,3 protsenti (2022 vs 2021 olid need muutused veel suuremad: 11,5% ja 39%).