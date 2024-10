Apteeker annab nõu: kuidas sügise saabudes koolilapse vaimset tervist turgutada?

«Koolistress on seisund, kus õpilased kogevad pingeid ja muret kooliga seotud kohustuste tõttu. Seda võivad põhjustada nii suur õppemaht, ootused tulemustele, ajapuudus või ka näiteks aja jagamine koolikohustuste ja hobide vahel. Lisaks võivad stressi tekitada sotsiaalsed pinged koolis, näiteks suhted kaasõpilastega või kiusamine,» lausus apteeker.

Tema sõnul on kõige olulisem välja selgitada muremõtete ja stressi juurpõhjus. Samuti on tähtis suurendada positiivset mõju, näiteks tegeledes erinevate meeldivate tegevustega. «Vastasel juhul võivad muremõtted viia ärevuse või depressioonini,» rõhutas Jamnes ning tõi välja neli võimalust, kuidas vaimset tervist pingelistel perioodidel toetada.

1. Liikumine aitab stressi maandada

Lastel ja noortel on üldine soovitus olla igapäevaselt aktiivne. Kuna neil on tänapäeval küllaltki istuv elustiil, siis tuleks seejuures piirata ka ekraanide kasutamise aega. Eesmärgiks võiks võtta päevas vähemalt 30 minutit liikumist. Seetõttu võiks päeva alustada näiteks kooli või lasteaeda jalutamisega. Kui kogu teekonda jalgsi läbida ei saa, võiks kaaluda vähemalt osa teekonnast jala kõndimist. Parema stressi maandamise efekti annab ka see, kui lisaks tegeletakse teiste aktiivsete tegevustega, nagu jalgrattaga sõitmise või trennides ja tantsuringides osalemisega.