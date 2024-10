Euroopa Liit ei suuda oma reegleid täita – tätoveerimise tindid võivad sisaldada mürgiseid aineid

Kui plaanite endale tätoveeringut teha, kaaluge seda hoolega. New Yorgi osariigi Binghamtoni ülikooli uus uuring, milles vaadeldi rohelist ja sinist tätoveeringutinti Euroopast, leidis, et enamik sisaldas koostisaineid, mida ei ole etiketil loetletud, ja mõned koostisained, mis on otse keelatud, edastab Medical Xpress.

Euroopas reguleerivad tätoveeringutinte Euroopa Liidu kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) määrused, mis kehtestati 2022. aastal. Need piiravad ligikaudu 4000 aine ja mõne tindi, sealhulgas Pigment Blue 15:3 ja tindi Pigment Green 8 kasutamist, mida on täielikult keelatud kasutada.

Binghamtoni ülikooli keemiku John Swierki juhitud uues uuringus analüüsisid teadlased kümmet rohelist ja sinist tinti viielt erinevalt tootjalt, mis levisid Euroopa turul ja mis kõik väidavad end olevat REACHi nõuetele vastavad. Swierki labor oli varem USAs läbi viinud tätoveeringutintide uuringu, mille käigus leiti, et 54st tindist 45 ei vastanud etiketil loetletud sisule.

«Meie töö ei saa midagi öelda tätoveeringute ohutuse kohta, kuid me arvame, et see on esimene oluline samm vastamaks küsimusele: «Kas tätoveeringud on ohutud?»,» ütles Swierk.

«Kui me ei tea, mis tätoveeringutindi pudelis on, siis ei saa me aru, mis võib lähimas ja pikemas perspektiivis kõrvalnähte põhjustada.»

Swierki labor kasutas tintide analüüsimiseks mitmesuguseid tehnikaid, millest peamiseks meetodiks oli Ramani analüüs, mis on kunstimaailmas pigmendi tuvastamiseks laialdaselt kasutatav meetod. Uuring näitas kahte peamist tulemust.

«Meie töö ei suuda kindlaks teha, kas tätoveeringu ebatäpse märgistamise probleemid on tahtlikud või tahtmatud, kuid vähemalt tõstab see esile vajaduse, et tootjad võtaksid kasutusele paremad tootmisstandardid.»

Peaaegu kõik tindid (9 10st) ei vastanud REACH-määrustele. Mõnel juhul oli asi lihtsalt selles, et kõiki komponente ei loetletud, kuid nelja tindi puhul oli põhjuseks see, et need sisaldasid REACH-määrusega konkreetselt keelatud materjale.

Swierki labor jätkab tätoveeringutintide, täpsemalt nende koostise uurimist, et saada parem ülevaade pigmentide hajumisest ja kas on põhjust muretsemiseks.

Uuring on avaldatud ajakirjas The Analyst.